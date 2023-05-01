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Лише за квітень у Чорному морі загинуло понад сотню дельфінів через дії росіян – еколог

Керівник відділу досліджень Національного парку "Тузлівські лимани", доктор екології Іван Русєв заявив, що протягом квітня 2023 року вже зареєстровано більше сотні загиблих дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму, також неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи серед яких є і контужені тварини з симптомами імовірно уражених військовими сонарами. 

Понеділок, 1 травня 2023, 22:13
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Про це експерт повідомив у Facebook.

Зокрема за даними російських умовно відкритих джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже  було нараховано 77 загиблих китоподібних, серед яких і контужені тварини. І серед загиблих багато — афалін, хоча серед загиблих минулого року там переважали азовки та білобочки.

За словами еколога, якщо зараз лише зареєстрованих вже понад 100 загиблих тварин, то фактична їхня загибель набагато більша. Наукові розрахунки свідчать про понад 1000 особин.

Русєв наголосив, що масова загибель морських ссавців відбувається навіть на тлі відносно невисокої активності російського флоту. Окрім цього, він нагадав, що в ОК “Південь” попереджали про високий рівень ракетної загрози носіїв “Калібрів” та авіацію.

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Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів — від російської імперії зла”, – мовиться у дописі.

Зауважимо, станом на квітень 2023 року через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну під загрозою знищення перебувають близько 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів.

Теги: варвари росіяни, дельфіни, довкілля, екологія, наслідки діяльності росіян у морі, терористи рф, Чорне море

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