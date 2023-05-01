Лише за квітень у Чорному морі загинуло понад сотню дельфінів через дії росіян – еколог

Про це експерт повідомив у Facebook.
Зокрема за даними російських умовно відкритих джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже було нараховано 77 загиблих китоподібних, серед яких і контужені тварини. І серед загиблих багато — афалін, хоча серед загиблих минулого року там переважали азовки та білобочки.
За словами еколога, якщо зараз лише зареєстрованих вже понад 100 загиблих тварин, то фактична їхня загибель набагато більша. Наукові розрахунки свідчать про понад 1000 особин.
Русєв наголосив, що масова загибель морських ссавців відбувається навіть на тлі відносно невисокої активності російського флоту. Окрім цього, він нагадав, що в ОК “Південь” попереджали про високий рівень ракетної загрози носіїв “Калібрів” та авіацію.
Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів — від російської імперії зла”, – мовиться у дописі.
Зауважимо, станом на квітень 2023 року через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну під загрозою знищення перебувають близько 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів.
- У Міндовкіллі зазначили, що, за попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень. Нині прийнято та зареєстровано в Мін’юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, котрих завдала довкіллю війна РФ проти України.
- Протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або понад 47,6 мільярда доларів.
- Російський напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні.