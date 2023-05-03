Розслідування, проведене чотирма скандинавськими телерадіокомпаніями, показало, що три російські військово-морські кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів на газопроводі Nord Stream до диверсії, що призупинила подачу російського газу до Європи у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters.

Кораблі ВМС Росії були відстежені за допомогою супутникових зображень і перехоплення радіозв’язку російського флоту, зазначили чотири телекомпанії: данська DR, норвезька NRK, шведська SVT і фінська Yle.

Влада Данії, Швеції та Німеччини заявила, що вибухи на газогонах були навмисними. Проте вони ще не опублікували жодних офіційних результатів своїх розслідувань.

Скандинавські мовники відстежили, що в червні та вересні 2022 року російські кораблі вийшли з баз військово-морських сил у Санкт-Петербурзі та Калінінграді до району на північний схід від данського острова Борнхольм, де відповідно сталися три з чотирьох витоків трубопроводу.

Одне з суден, буксир SB-123, здатний спускати на воду міні-субмарини, знаходився в цьому районі 21 і 22 вересня.

Крім того, збройні сили Данії підтвердили Reuters, що патрульний корабель зробив 26 фотографій російського підводного рятувального судна SS-750 поблизу місця вибуху Nord Stream 22 вересня минулого року, всього за кілька днів до диверсії.

Кремль заперечив причетність російських кораблів до диверсії та закликав “опублікувати результати розслідування”. Натомість Москва, не надавши доказів, звинувачує у вибухах Захід.

Сполучені Штати, і Україна заперечують свою причетність до вибухів.

У розслідуванні зазначили, що усі російські кораблі, які відстежували чотири мовники, вимкнули сигнал AIS, автоматичну систему відстеження, що використовується на судні. За даними супутникових знімків, одним із цих суден був науково-дослідний корабель ВМС Росії “Сибиряков”.

Раніше повідомлялося, що Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.