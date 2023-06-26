Джерело: ВМС ЗСУ
Тоді як в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом чотири ракети.
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 4 судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 15 суден, з них 8 рухалось у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних ударів, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
- Для протидії загонам ПВК “Вагнер” ворог відвів окремі підрозділи, залучені до збройної агресії проти України.
- Збройний заколот ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина суттєво не вплинув на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, українські підрозділи просуваються під Бахмутом з півночі й півдня.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.