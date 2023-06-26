Станом на 26 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі.

Джерело: ВМС ЗСУ

Тоді як в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом чотири ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 4 судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 8 рухалось у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних ударів, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.