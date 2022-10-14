Про це “Суспільному” на умовах анонімності розповів один із працівників станції.

За його словами, на збори до ЗАЕС прийшли представники “Росатома”, які заявили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори — скоротять. Водночас тим, хто договори підпише, обіцяють нібито заробітню плату, вищу за української у півтора-два рази.

Для того, аби подати заяви на оформлення нового трудового договору, російських паспортів поки що не вимагають. Працівник додав, що промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки.

Також анонімний інформатор додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

Про це раніше повідомляли й українські розвідники. За їхніми даними, окупанти застосовують так звані “фільтраційні заходи” до частини персоналу та їхніх родин. Вони вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з “Росатомом”.