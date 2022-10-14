Про це “Суспільному” на умовах анонімності розповів один із працівників станції.
За його словами, на збори до ЗАЕС прийшли представники “Росатома”, які заявили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори — скоротять. Водночас тим, хто договори підпише, обіцяють нібито заробітню плату, вищу за української у півтора-два рази.
Для того, аби подати заяви на оформлення нового трудового договору, російських паспортів поки що не вимагають. Працівник додав, що промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки.
Також анонімний інформатор додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.
Про це раніше повідомляли й українські розвідники. За їхніми даними, окупанти застосовують так звані “фільтраційні заходи” до частини персоналу та їхніх родин. Вони вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з “Росатомом”.
- 10 жовтня російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка та наразі тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи методи катування та залякування.
- Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.