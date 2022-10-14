На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС росіяни залякують скороченнями працівників станції, якщо вони не підпишуть трудові договори з російською державною корпорацією з атомної енергії "Росатомом".

Про це “Суспільному” на умовах анонімності розповів один із працівників станції.

За його словами, на збори до ЗАЕС прийшли представники “Росатома”, які заявили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори — скоротять. Водночас тим, хто договори підпише, обіцяють нібито заробітню плату, вищу за української у півтора-два рази.

Для того, аби подати заяви на оформлення нового трудового договору, російських паспортів поки що не вимагають. Працівник додав, що промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки.

Також анонімний інформатор додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

Про це раніше повідомляли й українські розвідники. За їхніми даними, окупанти застосовують так звані “фільтраційні заходи” до частини персоналу та їхніх родин. Вони вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з “Росатомом”.