Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Заступниця міністр наголосила, що під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між ПВК “Вагнер” та російською владою.
У місто Бахмут станом на сьогодні – не заходили. Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес”, – зазначила Маляр.
Вона пояснила, що місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Водночас зараз ці укріплення та опорні пункти зайняв ворог, тож аби звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння.
Раніше у Генштабі повідомили, що російські окупанти зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 38 бойових зіткнень.
Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала мотивацію ворога та пояснила завдання росіян на фронті.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що у межах Європейської навчальної місії зі штабом у Польщі (EUMAM) відповідну підготовку вже пройшли 24 тисячі українських військових.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Збройні сили України у межах літньої кампанії повернули більше території, ніж Російська Федерація захопила за час свого зимового наступу.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, українські підрозділи просуваються під Бахмутом з півночі й півдня.
- Збройні сили України взяли під контроль Рівнопіль у Донецькій області. 31-а окрема механізована бригада записала відео зі звільненого населеного пункту.
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові зачистили зайнятий російськими підрозділами плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас.