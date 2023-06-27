Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Українські захисники щодня мають поступове, але впевнене просування на флангах.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Заступниця міністр наголосила, що під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між ПВК “Вагнер” та російською владою.

У місто Бахмут станом на сьогодні – не заходили. Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес”, – зазначила Маляр.

Вона пояснила, що місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Водночас зараз ці укріплення та опорні пункти зайняв ворог, тож аби звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння.

Раніше у Генштабі повідомили, що російські окупанти зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 38 бойових зіткнень.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала мотивацію ворога та пояснила завдання росіян на фронті.