Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Спочатку він наголосив, що в області, після повітряної тривоги, пролунали вибухи, та закликав усіх залишатись в укриттях.
Пізніше Козицький підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по області.
“На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема”, – зазначив голова ОВА.
Козицький пообіцяв повідомити більше інформації вранці.
Пізно ввечері 1 червня повітряну тривогу оголосили майже по всій території України. О 23:22 год. оголосили відбій повітряної тривоги.
- Нагадаємо, російські військові обстріляли район Дніпропетровської області. Точної інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.
- Раніше повідомлялося, що протягом доби росіяни 26 разів обстріляли територію Луганщини та 15 разів – Донеччини.
- Також Сергій Гайдай повідомляв, що більша частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, про оточення не йдеться.