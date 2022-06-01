Ввечері 1 червня росіяни обстріляли ракетами інфраструктурний об’єкт у Стрийському районі Львівської області. Відомо про п’ятьох поранених.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Спочатку він наголосив, що в області, після повітряної тривоги, пролунали вибухи, та закликав усіх залишатись в укриттях.

Пізніше Козицький підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по області.

“На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема”, – зазначив голова ОВА.

Козицький пообіцяв повідомити більше інформації вранці.

Пізно ввечері 1 червня повітряну тривогу оголосили майже по всій території України. О 23:22 год. оголосили відбій повітряної тривоги.