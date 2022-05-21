Російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл українських міст. Сьогодні ракети влучили по Рівненській області.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його даними, російські ракети влучили у військовий об’єкт в області.

Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих жертв ракетного удару поки що встановлюється.

Варто зауважити, що повітряна тривога у Рівненській та інших українських областях розпочалась близько 11:00.

Російські ракети також пролітали над Вінницькою областю, однак за повідомленням голови ОВА Сергія Борзова, її вдалось збити у небі над населеним пунктом Немирів.