Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
За його даними, російські ракети влучили у військовий об’єкт в області.
Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих жертв ракетного удару поки що встановлюється.
Варто зауважити, що повітряна тривога у Рівненській та інших українських областях розпочалась близько 11:00.
Російські ракети також пролітали над Вінницькою областю, однак за повідомленням голови ОВА Сергія Борзова, її вдалось збити у небі над населеним пунктом Немирів.
- Нагадаємо, 20 травня російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова.
- Також напередодні росіяни завдали удару по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.
- Окрім цього протягом 20 травня російські військові вбили ще 3 мирних мешканців Донецької області.