Росіяни завдали удару по Харкову у День міста – мер

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
23 серпня у Харкові традиційно відзначають День міста.
“Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок, без постраждалих”, – написав Терехов.
Окрім цього, вранці 23 серпня у Харкові сталась пожежа у чотириповерховій будівлі промислового підприємства у Новобаварському районі міста.
Інформацію про пожежу “Суспільному” підтвердив речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко.
Будівля зайнялась близько 04:40. За словами Василенка, горіла чотириповерхова будівля, яку нині не експлуатують.
За даними ДСНС Харківщини, полум’я охопило площу близько 5 тис. кв. м.
“Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев’яні віконні рами з першого по четвертий поверх, а також дах будівлі”, — зазначили в повідомленні.
Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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