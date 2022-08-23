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Росіяни завдали удару по Харкову у День міста – мер

Вранці 23 серпня російські війська обстріляли Київський район міста Харків.

Вівторок, 23 серпня 2022, 09:48
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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

23 серпня у Харкові традиційно відзначають День міста.

“Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок, без постраждалих”, – написав Терехов.

Окрім цього, вранці 23 серпня у Харкові сталась пожежа у чотириповерховій будівлі промислового підприємства у Новобаварському районі міста.

Інформацію про пожежу “Суспільному” підтвердив речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Будівля зайнялась близько 04:40. За словами Василенка, горіла чотириповерхова будівля, яку нині не експлуатують.

За даними ДСНС Харківщини, полум’я охопило площу близько 5 тис. кв. м.

“Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев’яні віконні рами з першого по четвертий поверх, а також дах будівлі”, — зазначили в повідомленні.

Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Теги: День міста, обстріли, пожежа, російсько-українська війна, росіяни терористи, Харків

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