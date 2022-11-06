Про це інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За інформацією чиновника, унаслідок російських обстрілів було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури. Від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.
Також відомо про щонайменше одного загиблого:
“Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини. Щирі співчуття рідним та близьким”, – повідомив Куртєв.
Секретар Запорізької міської ради звернувся до містян з проханням повідомляти про ушкодження, завдані російськими окупантами: “Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80”.
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