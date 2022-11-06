У ніч з 6 на 6 листопада російські загарбники вкотре обстріляли мирне Запоріжжя, знищивши або пошкодивши цивільні об'єкти.

Про це інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За інформацією чиновника, унаслідок російських обстрілів було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури. Від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Також відомо про щонайменше одного загиблого:

“Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини. Щирі співчуття рідним та близьким”, – повідомив Куртєв.

Секретар Запорізької міської ради звернувся до містян з проханням повідомляти про ушкодження, завдані російськими окупантами: “Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80”.