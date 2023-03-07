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Росіяни зменшили кількість носіїв «Калібрів» у Середземному морі

Станом на 7 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 24 ракет.

Вівторок, 7 березня 2023, 17:50
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі росіяни досі утримують один корабель.

Водночас у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 17 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 21 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше пресслужба ОК “Південь” повідомила, що вірогідність завдання ворогом масованого ракетного удару залишається максимально високою.

Росіяни, коли не завдають масованих ракетних ударів, час від часу задіюють авіацію та ракети повітряного базування. Також застосовуються групи дронів-камікадзе, наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.

Готовність же ракетоносіїв у морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока”, – наголосили у повідомленні.

Громадян закликали не нехтувати заходами безпеки, не ігнорувати повітряну тривогу. Також радять пам’ятати про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни.

Нині росіяни продовжують повітряну розвідку. Ще вони шукають нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.

Теги: ВМС ЗСУ, ворожі кораблі, Калібри, моря, Ракетоносії

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