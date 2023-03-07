Росіяни зменшили кількість носіїв «Калібрів» у Середземному морі

Станом на 7 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 24 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі росіяни досі утримують один корабель.

Водночас у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 21 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.