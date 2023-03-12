Станом на 12 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 2 судна;

до Чорного моря – 9 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни вивели носії “Калібрів” з Чорного моря.