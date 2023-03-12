Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 2 судна;
- до Чорного моря – 9 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни вивели носії “Калібрів” з Чорного моря.
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