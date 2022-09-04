Надвечір 4 вересня російські війська обстріляли два райони Харкова. Попередньо поранень зазнала одна людина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо “прильоти” у Холодногірському та Новобаварському районах міста.

Терехов зауважив, що у Новобаварському районі постраждав приватний сектор, пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівка поряд з ними. Попередньо одна людина поранена.

Вночі російські окупанти здійснили ракетний обстріл Новобаварського району. Внаслідок обстрілу постраждалих не було, незначних руйнувань зазнала шкільна будівля.

Окрім цього, росіяни завдали два ракетних удари по Київському району, постраждав приватний сектор, інформації про постраждалих не надходило.