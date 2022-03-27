Про це Валерій Харчишин повідомив у Facebook.

За словами музиканта, цей будинок під Гостомелем – частина його життя. В ньому виросли та жили троє його синів. Він будував його за всі гроші, шо заробляв.

Він зауважив, що боровся за нього, коли у нього відбирали землю, та із будівельниками шахраями.