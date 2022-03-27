Про це Валерій Харчишин повідомив у Facebook.

За словами музиканта, цей будинок під Гостомелем – частина його життя.  В ньому виросли та жили троє його синів. Він будував його за всі гроші, шо заробляв.

Він зауважив, що боровся за нього, коли у нього відбирали землю, та із будівельниками шахраями.

“Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. Чорти в лаптях   нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння.  Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку.  Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю”, – наголосив Харчишин.