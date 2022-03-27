Про це Валерій Харчишин повідомив у Facebook.
За словами музиканта, цей будинок під Гостомелем – частина його життя. В ньому виросли та жили троє його синів. Він будував його за всі гроші, шо заробляв.
Він зауважив, що боровся за нього, коли у нього відбирали землю, та із будівельниками шахраями.
“Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю”, – наголосив Харчишин.
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