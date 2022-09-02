Кабінет міністрів розширив санкції проти "Росатома" та вніс до санкційного переліку понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із цією державною корпорацією РФ.

Про це повідомляє пресслужба уряду на офіційному сайті.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, до списку потрапив, зокрема, радник генерального директора російського оператора з поводження з радіоактивними відходами “НО РАО”, що входить в концерн “Росатом”, Ренат Карчаа.

Саме він вчора виступив в ролі “гіда” окупованою російськими військами Запорізькою АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію: “Вчора весь світ спостерігав, як він проводить “екскурсію” для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже — підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку”.

Зауважимо, що державна корпорація “Росатом” є одним із ключових суб’єктів російської економіки й важелем впливу та тиску в питаннях зовнішньої політики держави агресора.