Про це повідомляє пресслужба уряду на офіційному сайті.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, до списку потрапив, зокрема, радник генерального директора російського оператора з поводження з радіоактивними відходами “НО РАО”, що входить в концерн “Росатом”, Ренат Карчаа.
Саме він вчора виступив в ролі “гіда” окупованою російськими військами Запорізькою АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію: “Вчора весь світ спостерігав, як він проводить “екскурсію” для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже — підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку”.
Зауважимо, що державна корпорація “Росатом” є одним із ключових суб’єктів російської економіки й важелем впливу та тиску в питаннях зовнішньої політики держави агресора.
- Уряд України припинив дію угоди про науково-технічну та економічну співпрацю з Російською Федерацією у галузі атомної енергетики.
- Російські окупанти вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції перед візитом експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.