Про це повідомляє пресслужба уряду на офіційному сайті.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, до списку потрапив, зокрема, радник генерального директора російського оператора з поводження з радіоактивними відходами “НО РАО”, що входить в концерн “Росатом”, Ренат Карчаа. 

Саме він вчора виступив в ролі “гіда” окупованою російськими військами Запорізькою АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію: “Вчора весь світ спостерігав, як він проводить “екскурсію” для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже — підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку”.

Зауважимо, що державна корпорація “Росатом” є одним із ключових суб’єктів російської економіки й важелем впливу та тиску в питаннях зовнішньої політики держави агресора.