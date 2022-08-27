Уряд України припинив дію угоди про науково-технічну та економічну співпрацю з Російською Федерацією у галузі атомної енергетики.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Припинено дію Угоди між урядом України й урядом РФ про науково-технічну та економічну співпрацю в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві”, – розповів Тарас Мельничук.

Варто зазначити, що російські загарбник, які захопили Запорізьку атомну електростанцію катують співробітників ЗАЕС для того, щоб вони не розповіли місії МАГАТЕ правду про ризики безпеки на атомній електростанції.

Очікується, що найближчим часом на ЗАЕС прибудуть інспектори МАГАТЕ, які перевірятимуть безпеку на атомному об’єкті.

Цього тижня, 24 серпня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поспілкувався з головою російського “Росатому” Олексієм Ліхачовим у Стамбулі щодо деталей візиту.

У заяві після зустрічі “Росатом” заявив, що організує місію МАГАТЕ на станцію, “як тільки це дозволить військова ситуація на місці”, додавши що безпека ядерних установок є “пріоритетом для Росії”.

Однак співробітники ЗАЕС, які поговорили з The Telegraph на умовах анонімності, повідомили, що на електростанції панує атмосфера страху та залякування. Окрім цього, є факти численних арештів співробітників.

Зокрема президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.