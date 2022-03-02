Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.

Реувен наголосив, що РФ, яка раніше била нацистів, наразі бомбить мирне населення різних міст України.

“Був обстріл Бабиного Яру. Три ракети потрапили туди. Бабин Яр – це символічно. Там лежать 200 тисяч ні в чому невинних вбитих євреїв”, – зауважив Асман Моше Реувен.

Він також додав, що не покинув Україну, допомогає усім, хто просить та пишається тим, що зараз він “на боці світла, а не тих, хто вбиває”.

“Запам’ятайте – той хто мовчить, той співучасник злочину. Це – військовий злочин, злочин проти людства. Я навіть уявити не міг, що мені доведеться загинути під російськими снарядами. Я там народився, ходив до школи. А у РФ мовчать. Мені зараз телефонують зі всього світу. Знаєте, ізраїльська армія, коли стріляє по терористах, вона стріляє високоточною ракетою, щоб не постраждали мирні люди. Тут стріляють “Градами”, танками, ракетами. Що відбувається? Війна!”, – констатував головний рабин України.