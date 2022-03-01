Про це інформує американський телеканал CNN.
“Чотири високопоставлені посадові особи з оборони та два військові підприємства потрапили під санкції з негайним набуттям чинності в рамках режиму санкцій Великобританії щодо Росії”, – йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії.
Серед них також – начальник генштабу Білорусі та перший заступник міністра оборони генерал-майор Віктор Гулевич.
В МЗС Великої Британії наголосили, що країна завдасть економічного болю Путіну та найближчим до нього особам.
“Ми не заспокоїмося, доки не буде відновлено суверенітет і територіальна цілісність України”, – заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.
Вона також наголосила, що режим Лукашенка активно сприяє незаконному вторгненню Росії та сприяє його незаконному вторгненню і буде змушений відчути економічні наслідки своєї підтримки Путіна.
- Нагадаємо, оператор російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2” визнав себе банкрутом. Все через санкції Заходу.
- Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про нові санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, та її корпоративних посадових осіб.
- Розв’язана війна проти України поклала край іноземним інвестиціям у Росію. Росія вже має всі ознаки неінвестованого ринку для глобальних інвесторів.