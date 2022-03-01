1 березня у Великій Британії заявили, що вводять перший пакет санкцій проти білоруського народу та організацій "у відповідь на роль, яку країна відіграє у російській агресії в Україні, зокрема й сприяння вторгненню з її кордонів".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Чотири високопоставлені посадові особи з оборони та два військові підприємства потрапили під санкції з негайним набуттям чинності в рамках режиму санкцій Великобританії щодо Росії”, – йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії.

Серед них також – начальник генштабу Білорусі та перший заступник міністра оборони генерал-майор Віктор Гулевич.

В МЗС Великої Британії наголосили, що країна завдасть економічного болю Путіну та найближчим до нього особам.

“Ми не заспокоїмося, доки не буде відновлено суверенітет і територіальна цілісність України”, – заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Вона також наголосила, що режим Лукашенка активно сприяє незаконному вторгненню Росії та сприяє його незаконному вторгненню і буде змушений відчути економічні наслідки своєї підтримки Путіна.