Про це він повідомив в інтерв’ю для Associated Press.
Він сказав, що в українській армії воюють чоловіки, середній вік яких 30 років, а у росіян — діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. Однак, за словами командира, з достойним супротивником він стикнувся в Ірпені.
Зокрема військовий згадав про допомогу, яка надається Великою Британією та США, адже ці держави надсилають Україні велику кількість озброєння.
Adviser також додав, що охочих вступити в Легіон дуже багато. Він зауважив, що це близько 20-30 тисяч, які знаходяться у Польщі на кордоні з Україною.
“Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення”, — заявив військовий.
Він також акцентував, що головна мета та мотивація іноземних військових у Легіоні — це підтримання миру і демократії у всьому світі.
“Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. Американці це дійсно професіонали. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали”, — резюмував Adviser.
- Наразі місто-герой Ірпінь хоч і звільнене від російських окупаційних військ, проте й досі залишається небезпечним для людей. Росіяни замінували безліч об’єктів і час від часу обстрілюють територію з артилерії. Наразі усі можливі служби поступово активізуються, щоб ліквідувати наслідки окупації та перепоховати вбитих солдатами РФ мирних людей.
- Нагадаємо, внаслідок важких боїв та 30-денної російської окупації Тростянець майже знищено. У місті не залишилося живого місця, а 90% території – без опалення, світла, води та зв’язку.
- Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що сьогодні російські окупанти завдали удар по одній із військових частин області.