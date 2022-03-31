Командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний "Adviser" розповів про свій досвід війни проти російської армії. За його словами, російська армія для збройних сил України, "як солодка булочка для армії, яка воює 9 років".

Про це він повідомив в інтерв’ю для Associated Press.

Він сказав, що в українській армії воюють чоловіки, середній вік яких 30 років, а у росіян — діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. Однак, за словами командира, з достойним супротивником він стикнувся в Ірпені.

Зокрема військовий згадав про допомогу, яка надається Великою Британією та США, адже ці держави надсилають Україні велику кількість озброєння.

Adviser також додав, що охочих вступити в Легіон дуже багато. Він зауважив, що це близько 20-30 тисяч, які знаходяться у Польщі на кордоні з Україною.

“Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення”, — заявив військовий.

Він також акцентував, що головна мета та мотивація іноземних військових у Легіоні — це підтримання миру і демократії у всьому світі.

“Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. Американці це дійсно професіонали. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали”, — резюмував Adviser.