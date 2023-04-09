Військові ЗС РФ намагаються заблокувати Авдіївку для просування по Донецькій області. У Силах оборони вважають, що наступною ціллю окупантів може стати Курахове.

Про це повідомили в етері національного телемарафону.

За словами керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, нині найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївський та Мар’їнський. Росіяни активно штурмують позиції українських військових.

Також ворог завдає вогневі ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Дуже активно росіяни стали застосовувати авіацію.

Речник додав, що на Авдіївському напрямку тривають позиційні бої. Військові РФ намагаються заблокувати Авдіївку та захопити Мар’їнку, щоб рухатися у напрямку Курахового.