Про це повідомили в етері національного телемарафону.
За словами керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, нині найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївський та Мар’їнський. Росіяни активно штурмують позиції українських військових.
Також ворог завдає вогневі ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Дуже активно росіяни стали застосовувати авіацію.
Речник додав, що на Авдіївському напрямку тривають позиційні бої. Військові РФ намагаються заблокувати Авдіївку та захопити Мар’їнку, щоб рухатися у напрямку Курахового.
“Але на сьогоднішній день ворог не досяг успіху на жодному з напрямків. Натомість не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення”, — додав Дмитрашківський.
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