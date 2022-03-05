Про це повідомляє пресслужба відомства.
За інформацією української спецслужби, до “Федеративної республіки Україна” мали ввійти наступні області:
- Івано-Франківська
- Закарпатська
- Львівська
- Тернопільська
- Чернівецька
Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії рф.
За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б ЗСУ підтримки та забезпечення з тилу.
СБУ затримала організатора та головних осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.
Зазначається, що озброєні сепаратисти повинні були ліквідувати ключових силовиків і представників влади.
Після цього в регіонах планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити “народні республіки” за зразком так званого “ЛДНР”, а потім об’єднати їх у нову підконтрольну рф державу.
СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України з закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового “анклаву”.
Наголошується, що спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.
За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.
- Нагадаємо, 5 березня під час затримання працівники Служби безпеки України ліквідували члена української переговорної делегації у Гомелі Дениса Кірєєва.
- Служба безпеки України опублікувала відеозапис допиту та фото російського пілота, літак якого збили військові Збройних Сил України 5 березня в Корюківському районі Чернігівської області. Зокрема, оприлюднено його світлину в компанії сирійського диктатора Башара Асада.
- Колишній військовослужбовець Збройних сил України, котрий у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму, потрапив у полон. Служба безпеки України опублікувала відео допиту перебіжчика.
- Результати опитування, проведеного інформаційною агенцією Reuters та дослідницькою компанією Ipsos у четвер і п’ятницю (3-4 березня) свідчать, що близько 74% опитаних американців впевнені, що США та НАТО повинні закрити небо над Україною, аби захистити її від авіаударів з боку РФ.