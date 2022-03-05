Фахівці Служби безпеки України зірвали плани рф щодо нових "народних республік" на заході Україні. Очікувалось, що реалізація задуму позбавила б ЗСУ підтримки з тилу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією української спецслужби, до “Федеративної республіки Україна” мали ввійти наступні області:

Івано-Франківська

Закарпатська

Львівська

Тернопільська

Чернівецька

Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії рф.

За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б ЗСУ підтримки та забезпечення з тилу.

СБУ затримала організатора та головних осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

Зазначається, що озброєні сепаратисти повинні були ліквідувати ключових силовиків і представників влади.

Після цього в регіонах планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити “народні республіки” за зразком так званого “ЛДНР”, а потім об’єднати їх у нову підконтрольну рф державу.

СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України з закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового “анклаву”.

Наголошується, що спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.