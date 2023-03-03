Через міжнародні санкції та технологічні обмеження Росія, ймовірно, не може виробляти нове високотехнологічне озброєння в достатніх масштабах й використовувати його під час ведення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, попри повномасштабну війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на міжнародних виставках озброєнь.

Відтак, на виставці, що нещодавно відбулася, РФ продемонструвала комплекс активного захисту (КАЗ) “Арена-E” для танків.

“У рекламних матеріалах зазначено, що він “перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібен “Арена-E”, – розповіли у Міноборони Великої Британії.

Зокрема, у британській розвідці зауважили, що жодних доказів використання систем “Арена-Е” на російській техніці в Україні, де вона втратила понад 5 000 бронемашин, немає.

На думку британських розвідників, це, ймовірно, пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах й ця проблема загострюється під впливом міжнародних санкцій.

Зауважимо, що в Україні триває 373-тя доба повномасштабного російського вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували понад 151 тисячу російських загарбників та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу “Суперкам”, 2 – “Орлан” та 4 – “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєзапасів.