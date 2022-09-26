Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту у Кривому Розі — голова ОВА

Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту, його інфраструктура зруйнована.

Резніченко зазначив, що подальше використання летовища та устаткування неможливе.

Водночас люди під час удару не постраждали.

Довідка. Х-59 – радянська дозвукова ракета, яка була створена у 70-х роках та мала вирішити завдання знищення цілей, які були захищені зенітними ракетними комплексами середньої та більшої дальності.

Після розпаду СРСР роботи над Х-59 продовжились і ракета була майже повністю видозмінена, отримавши індекс Х-59М. Вже на її базі створили протикорабельну Х-59МК. Вона має власну активну радіолокаційну головку самонаведення та дальність до 285 км. І саме з Х-59МК вже пішов подальший розвиток ракети.

Вага бойової частини від 280 до 310 кг, швидкості польоту – “високий дозвук” – 0,9 Маха. Серед носіїв Х-59М сучасних версій зазначають: Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Відхилення від точки прицілювання: 3-5 м. Дальність пуску: 285 км