Ввечері 26 вересня в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ інформують про вибухи у місті.

Про це повідомляє “Суспільне Одеса“.

Наразі відомо, що у місті працює ППО. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі.

В Одесі почастішали випадки атак дронів-камікадзе Shahed-136, котрі РФ закупила в Ірані.

Раніше в ОК “Південь” зазначали, що слід зважати на обов’язкові заходи безпеки через ймовірність атак дронами-камікадзе. Зазначено, що безпілотники мають звук, який схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Під час можливої атаки порадили триматися далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

23 вересня російські загарбники атакували Одесу з моря дронами-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні.

Водночас за добу 22 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як “Герань-2”.