Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Розташований на півдні Брукліна район Брайтон-Біч, де розташовані авеню, відомий з середини 1970-х років як місце проживання емігрантів із СРСР. Місце почали називати “Маленька Одеса”.

Варто зауважити, що зміна назви стосуватиметься лише двох авеню, не цілого однойменного району.

Перейменування має на меті стати нагадуванням для всіх російськомовних жителів про криваву війну, яку РФ розв’язала в Україні.