Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Розташований на півдні Брукліна район Брайтон-Біч, де розташовані авеню, відомий з середини 1970-х років як місце проживання емігрантів із СРСР. Місце почали називати “Маленька Одеса”.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr

