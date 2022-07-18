14 липня міська рада Нью-Йорка погодила законопроєкт щодо перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на "Український шлях" (Ukrainian Way­).

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Розташований на півдні Брукліна район Брайтон-Біч, де розташовані авеню, відомий з середини 1970-х років як місце проживання емігрантів із СРСР. Місце почали називати “Маленька Одеса”.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022

Варто зауважити, що зміна назви стосуватиметься лише двох авеню, не цілого однойменного району.

Перейменування має на меті стати нагадуванням для всіх російськомовних жителів про криваву війну, яку РФ розв’язала в Україні.