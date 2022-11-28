Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові чітко оцінюють, що українські сили можуть форсувати річку Дніпро та проводити контрнаступальні операції у східній Херсонській області, можливо, загрожуючи всім критичним наземним лініям зв’язку з Криму на материк.

Російські сили явно не очікують, що зможуть перешкодити українським силам переправитися через річку, і росіяни також не віддають перевагу оборонним позиціям, щоб зупинити такий перехід.

Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

Проте, більшість російських польових укріплень у східному Херсоні оптимізовано для захисту від проїздів уздовж доріг і було б дуже вразливим до огороджень на відкритій місцевості.

Багато укріплень поперек доріг не простягаються далеко від самих доріг, часто достатньо, щоб забезпечити хороші поля вогню з обох боків самої дороги. Більшість із цих позицій мають відкриті фланги, що закінчуються в середині поля. Фланги часто не відхилені (відведені назад) або інакше добре розроблені для стримування або захисту від атак з боків або тилу.

Щобільше, багато з цих позицій не знаходяться на відстані тактичної підтримки одна від одної, що зробило б кожну з них уразливою для тактичних охоплень України. Супутникові знімки показують, що російські війська побудували протитанкові споруди типу “зуби дракона” навколо своїх позицій безпосередньо на дорогах, але ці протитанкові комплекси не простягаються достатньо далеко у відкриті поля, щоб запобігти українським танкам та іншим гусеничним машинам охопити російські лінії. .