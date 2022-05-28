Служба безпеки України опублікувала черговий запис перехопленої розмови російського окупанта з дружиною, яка розповіла, що у Білгородські області побільшало заяв про зґвалтування.

Про це йдеться у дописі пресслужби СБУ у Facebook.

У відомстві зауважили, що у Білгородській області, яка межує з Україною, російські армійці почали чинити звірства проти своїх же громадян.

Зокрема дружина одного з окупантів, яка працює у правоохоронних органах РФ, під час телефонної розмови з чоловіком заявила, що у місцевій прокуратурі значно збільшилась кількість заяв про зґвалтування.

Вона уточнила, що заяви надходять від мешканок Валуйків, Уразового та Вейделевки. За її словами, заяви почали находити після того, як на територію цих населених пунктів прибули російські солдати.

“Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…”,- додала вона.

За словами дружини окупанта, її мама стала свідком того, як російські армійці намагались познайомитись з 12-річними дівчатами.

“Он остановлися возле двух 12-летних и предложил им покататься. Мама говорит, я остановилась, думаю, что он будет делать дальше, но они ушли, девочки типа”, – розповіла вона.

Також вона розповіла історію про дівчину, яка познайомилась з одним із солдатів, а після цього її зґвалтувало 15 армійців.

“Он позвал её погулять, она думала они вдовем, а они заходят – а там 15 человек”, – сказала вона.

У відповідь окупант наголосив, що забороняє дружині робити манікюр і макіяж, а також перебувати на вулиці у темний час доби. На це дружина відповіла, що у їхньому місті немає солдатів, проте чоловік сказав, що вони можуть переодягатись у цивільний одяг.