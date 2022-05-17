Про це йдеться у розслідуванні “Схем“.
Голос жінки на записах СБУ, як встановили журналісти, належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи у РФ, розмовляє зі своїм чоловіком, який на момент розмови воював в Україні.
Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефона можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах. Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує як “настоящий псих, но не аморал”. Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.
Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефона, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалося відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається. Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області РФ.
Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Вона говорити не захотіла.
Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.
На записі Копитова поскаржилась чоловіку, що напередодні 9 травня українські діти відмовились малювати “святкові” листівки до Дня перемоги. За її словами, українські діти заявили, що не будуть малювати листівки, оскільки 9 травня – це не їхнє свято.
Дружина окупанта додала, що ці діти виростуть і залишаться “нациками”, тому вона не розуміє, чому президент РФ Путін наполягає на вивезенні українців до Росії. На її думку, краще б всіх взяли та “поубивали нах*ер”.
“Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: “Сдыхайте, мучайтесь”. Я бы им письки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было”, – заявила росіянка.
Такі заяви здивували навіть російського окупанта, який зауважив, що це всього лиш діти.
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