Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії та відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши, що це "не їхнє свято". Жінка в деталях описувала чоловіку, як би вона їх за це карала. Журналістам вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.

Про це йдеться у розслідуванні “Схем“.

Голос жінки на записах СБУ, як встановили журналісти, належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи у РФ, розмовляє зі своїм чоловіком, який на момент розмови воював в Україні.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефона можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах. Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує як “настоящий псих, но не аморал”. Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.

Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефона, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалося відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається. Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області РФ.

Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Вона говорити не захотіла.

Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

На записі Копитова поскаржилась чоловіку, що напередодні 9 травня українські діти відмовились малювати “святкові” листівки до Дня перемоги. За її словами, українські діти заявили, що не будуть малювати листівки, оскільки 9 травня – це не їхнє свято.

Дружина окупанта додала, що ці діти виростуть і залишаться “нациками”, тому вона не розуміє, чому президент РФ Путін наполягає на вивезенні українців до Росії. На її думку, краще б всіх взяли та “поубивали нах*ер”.

“Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: “Сдыхайте, мучайтесь”. Я бы им письки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было”, – заявила росіянка.

Такі заяви здивували навіть російського окупанта, який зауважив, що це всього лиш діти.