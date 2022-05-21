Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Кількість чоловіків, які перебувають у цих таборах зросла удвічі лише за останні два тижні. Натомість жоден утримуваний не повернувся.Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням.
“Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні їх буде “мобілізовано” до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії”, – заявила Людмила Денісова.
Також вона зазначила, що захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
“Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні”, – додала Денісова.
- Нагадаємо, що російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.
- Поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.
- Понад 3 тисячі цивільних мешканців Маріуполя російські військові утримують у нелюдських умовах, а саме у “фільтраційній в’язниці”