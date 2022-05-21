Наразі за приблизними даними у таких таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Кількість чоловіків, які перебувають у цих таборах зросла удвічі лише за останні два тижні. Натомість жоден утримуваний не повернувся.Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням.

“Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні їх буде “мобілізовано” до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії”, – заявила Людмила Денісова.

Також вона зазначила, що захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

“Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні”, – додала Денісова.

Нагадаємо, що російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.

Поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.