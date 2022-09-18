Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Внаслідок ударів постраждала будівля медичного закладу та гаражний кооператив. У лікарні внаслідок атаки вибито вікна. Район, який було атаковано, поки обстежують.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що обстріл стався близько 23:05. Внаслідок атаки у гаражному кооперативі виникла пожежа. Через обстріл спалахнув автомобіль.
“Попередньо без жертв і постраждалих”, – написав голова Миколаївської ОВА.
Детально про обстріли пообіцяли повідомити пізніше.
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