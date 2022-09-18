Російські військові у ніч проти 18 вересня обстріляли Миколаїв. Вони влучили по цивільних об'єктах.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Внаслідок ударів постраждала будівля медичного закладу та гаражний кооператив. У лікарні внаслідок атаки вибито вікна. Район, який було атаковано, поки обстежують.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що обстріл стався близько 23:05. Внаслідок атаки у гаражному кооперативі виникла пожежа. Через обстріл спалахнув автомобіль.

“Попередньо без жертв і постраждалих”, – написав голова Миколаївської ОВА.

Детально про обстріли пообіцяли повідомити пізніше.