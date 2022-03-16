Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.
За інформацією міськради Бучі, російські загарбники викрали людей, а покидаючи адмінбудівлю викинули документи полонених.
Всього у полоні загарбників із РФ опинилось шестеро людей. Йдеться про:
- Гапченка Дмитра Олександровича
- Черкаського Леоніда Юхимовича
- Цигана Миколу Володимировича
- Ющенка Анатолія Вікторовича
- Уманець Володимира Олександровича (охорона)
- Матюк Сергія Олександровича
У міськраді вже звернулись до Офісу президента України, віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та Київської ОВА з проханням допомогти у звільненні полонених.
- Нагадаємо, російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Відомо, що у Херсонській області російські військові утримують в сільській раді Чулаківки його голову Олександра Мусієнка. Поруч із ним постійно знаходяться озброєні люди.
- Раніше повідомлялось, що російські загарбники вбили волонтера-підприємця Олександра Кононова у його домі. Чоловік був в інвалідному візку, але це не зупинило окупантів.