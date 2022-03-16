Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.

За інформацією міськради Бучі, російські загарбники викрали людей, а покидаючи адмінбудівлю викинули документи полонених.

Всього у полоні загарбників із РФ опинилось шестеро людей. Йдеться про:

  • Гапченка Дмитра Олександровича
  • Черкаського Леоніда Юхимовича
  • Цигана Миколу Володимировича
  • Ющенка Анатолія Вікторовича
  • Уманець Володимира Олександровича (охорона)
  • Матюк Сергія Олександровича

У міськраді вже звернулись до Офісу президента України, віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та Київської ОВА з проханням допомогти у звільненні полонених.