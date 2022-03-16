Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у міськраді міста Буча, взявши у полон співробітників адмінбудівлі та місцевих волонтерів, які допомагали виїхати з міста мирним мешканцям.

Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.

За інформацією міськради Бучі, російські загарбники викрали людей, а покидаючи адмінбудівлю викинули документи полонених.

Всього у полоні загарбників із РФ опинилось шестеро людей. Йдеться про:

Гапченка Дмитра Олександровича

Черкаського Леоніда Юхимовича

Цигана Миколу Володимировича

Ющенка Анатолія Вікторовича

Уманець Володимира Олександровича (охорона)

Матюк Сергія Олександровича

У міськраді вже звернулись до Офісу президента України, віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та Київської ОВА з проханням допомогти у звільненні полонених.