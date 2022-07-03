Російські окупанти завдали масованого обстрілу по Слов’янську

Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях.

За його словами, місто зазнало наймасштабнішого обстрілу за останній час. Окупанти вели атаки з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Внаслідок обстрілу спалахнуло до 15 пожеж. Прильоти є по житлових домах. Через російську атаку є поранені та вбиті. Стосовно кількості не повідомлялося.

Краматорська міська рада зазначила, що по місту вже другий день б’ють з РСЗВ “Смерч”. Окупанти атакують громадянську інфраструктуру та мирне населення. Вони спричинили серйозні руйнування, проте стосовно постраждалих не повідомлялося.

Одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс. Дві інші – частину дороги у житловому районі, зазначив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.