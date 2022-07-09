Спроби загарбників зібрати персональні дані населення виявилися невдалими, як і проведення паспортизації.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Через безуспішні спроби окупантів зібрати паспортні дані українського народу на тимчасово окупованих територіях, вони змушені збільшувати масштаби підкупу людей.

Окупаційна влада планує створити соціальну кризу. А потім видавати одноразові виплати у розмірі 10 тисяч рублів в обмін на паспорт.

Раніше росіяни застосовували такий метод до пенсіонерів. Проте з 6 липня вони розширили перелік тих, хто може отримати 10 тис. рублів. Відтак гроші зможуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років й інші соціально незахищені верстви населення.

За даними Центру національного спротиву, російські загарбники продовжують чинити тиск на людей , аби вони були змушені брати російські документи.

Окрім цього, примусова паспортизація триває у місцях позбавлення волі. Зокрема до в’язнів застосовують психологічний та фізичний тиск.

Нагадаємо, що раніше окупанти почали тиснути на ув’язнених “Північної виправної колонії №90”, аби ті подавали документи на отримання російських паспортів.