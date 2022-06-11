Російські ЗМІ повідомили, що на території тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) місцевим жителям почали видавати російські паспорти.

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

11 червня окупаційна влада Запорізької області розпочала видачу російських паспортів.

Документи країни-окупанта, зокрема, почали видавати мешканцям Мелітополя, повідомив так званий “член головної ради військово-цивільної адміністрації” Запорізької області Володимир Рогов.

“Сьогодні у Мелітополі відбулась церемонія видачі перших російських паспортів”, – заявив він.

Варто зауважити, що раніше окупаційна влада Запорізької області анонсувала видачу паспортів РФ з 12 червня, тобто у день Росії.

За даними колаборанта Рогова, заяви на отримання паспорта РФ нібито подало вже понад 70 тисяч осіб.