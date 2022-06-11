Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

11 червня окупаційна влада Запорізької області розпочала видачу російських паспортів.

Документи країни-окупанта, зокрема, почали видавати мешканцям Мелітополя, повідомив так званий “член головної ради військово-цивільної адміністрації” Запорізької області Володимир Рогов.

“Сьогодні у Мелітополі відбулась церемонія видачі перших російських паспортів”, – заявив він.

Варто зауважити, що раніше окупаційна влада Запорізької області анонсувала видачу паспортів РФ з 12 червня, тобто у день Росії.

За даними колаборанта Рогова, заяви на отримання паспорта РФ нібито подало вже понад 70 тисяч осіб.