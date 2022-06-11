Про це повідомляє російське видання “Медуза”.
11 червня окупаційна влада Запорізької області розпочала видачу російських паспортів.
Документи країни-окупанта, зокрема, почали видавати мешканцям Мелітополя, повідомив так званий “член головної ради військово-цивільної адміністрації” Запорізької області Володимир Рогов.
“Сьогодні у Мелітополі відбулась церемонія видачі перших російських паспортів”, – заявив він.
Варто зауважити, що раніше окупаційна влада Запорізької області анонсувала видачу паспортів РФ з 12 червня, тобто у день Росії.
За даними колаборанта Рогова, заяви на отримання паспорта РФ нібито подало вже понад 70 тисяч осіб.
- Нагадаємо, протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії в Україні у Мелітополі викрали більш як 500 осіб.
- Також у Мелітополі призначена окупантами міська голова Галина Данильченко просить звільнити її з посади. Вона боїться за власне життя після серії вибухів у місті.
- Раніше у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку пролунав вибух. Інцидент трапився у центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий “губернатор” Євген Балицький.