Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону в рамках "справи Хізб ут-Тахрір" засудив 5 кримських татар, учасників так званої "другої сімферопольської групи" до позбавлення волі на терміни від 14 до 19 років.

Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вони отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму за слочини, яких не скоювали.

У заяві Денісової зазначено, що громадського журналіста Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізетова засудили до 19 років позбавлення волі, а решту, у виправній колонії суворого режиму.

Активіста Раїма Айвазова — до 17 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік та 6 місяців. Активіста Шабана Умерова — до 18 років, а Фархода Базарова — до 15 років.

Усіх п’ятьох громадян України обвинуватили в організації та участі у діяльності терористичної організації.