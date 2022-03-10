Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Вони отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму за слочини, яких не скоювали.
У заяві Денісової зазначено, що громадського журналіста Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізетова засудили до 19 років позбавлення волі, а решту, у виправній колонії суворого режиму.
Активіста Раїма Айвазова — до 17 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік та 6 місяців. Активіста Шабана Умерова — до 18 років, а Фархода Базарова — до 15 років.
Усіх п’ятьох громадян України обвинуватили в організації та участі у діяльності терористичної організації.
Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини”, — наголосила Денісова.
- Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомий, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.
- Відомо, що заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.
- Також за результатами соціологічного опитування 57% громадян вважають, що Україна зможе перемогти у війні з РФ вже у найближчі тижні.