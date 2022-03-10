Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вони отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму за слочини, яких не скоювали.

У заяві Денісової зазначено, що громадського журналіста Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізетова засудили до 19 років позбавлення волі, а решту, у виправній колонії суворого режиму.

Активіста Раїма Айвазова — до 17 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік та 6 місяців. Активіста Шабана Умерова — до 18 років, а Фархода Базарова — до 15 років.

Усіх п’ятьох громадян України обвинуватили в організації та участі у діяльності терористичної організації.

Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини”, — наголосила Денісова.