Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
На фотографії йдеться, що нібито необхідно сформувати перелік жінок, які стоять на військовому обліку. Також нібито потрібно провести мобілізацію до 15 червня.
Зазначено, що до 31 червня необхідно поставити на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років. Додамо, що російські пропагандисти не врахували, що у першому місяці літа всього 30 днів.
“Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим”, — наголосили у повідомленні.
Центр протидії дезінформації наголосив, що поки немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок.
“Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на “внутрішнього” споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України”, — заявили у повідомлені.
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