Про це сповістив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Зазначено, що 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу військами РФ, Афанасьєв захистив свою дружину, яку росіяни намагались затримати. Через це ЗС РФ його спочатку жорстоко побили, а потім приїхали з “обшуком” до його родини.

Там росіяни знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, теж незаконно затримали.

Вранці, 23 березня, у будинку повторно провели “обшук” та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні. Над ними, як наголосив Хлань, досі продовжують знущатися.