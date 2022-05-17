Про це йдеться у телефонній розмові росіян, які перехопила СБУ.
“Нам би безпілотники еб*чі, як у них “Байрактар”. Була б тема взагалі ох * енна. Пташки полетіли, координати просвітили, ті як уї*али нас” – поскаржився своєму другові солдат, який воює на Запоріжжі.
Він сам насміхається зі своєї держави, адже росіяни ледь збирають кошти на безпілотники: “Росія — дика держава, бл*дь. Самі зробили ту спецоперацію…Росія е*уча, фермера нам збирають гроші, щоб купити квадрики”.
Військові РФ з жахом слідкують за новинами про нові постачання іноземної зброї на потреби ЗСУ: “Пацани там у новинах читали: поляки Україні поставили чи 2 000, чи 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде, це жо*а”.
“Напевно, окупанти ще не читали новин про нові гармати й лендліз. Тож попереду у них багато відкриттів. Не тільки в новинах, але і на полі бою!”, — зазначають в СБУ.
- Нагадаємо, що російське військове керівництво відбирає раніше виплачені кошти пораненим військовослужбовцям. Солдати розповідають про випадки своїм рідним та радять товаришам не поспішати витрачати отримані компенсації.
- Також дружина одного з російських армійців, який зараз перебуває у Харківській області, закликала свого чоловіка катувати українських дітей, тому що вона їх ненавидить.
- Раніше російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.