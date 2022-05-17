Російські військові заздрять, що українці мають Bayraktar та з жахом очікують на нові постачання іноземної зброї для ЗСУ.

Про це йдеться у телефонній розмові росіян, які перехопила СБУ.

“Нам би безпілотники еб*чі, як у них “Байрактар”. Була б тема взагалі ох * енна. Пташки полетіли, координати просвітили, ті як уї*али нас” – поскаржився своєму другові солдат, який воює на Запоріжжі.

Він сам насміхається зі своєї держави, адже росіяни ледь збирають кошти на безпілотники: “Росія — дика держава, бл*дь. Самі зробили ту спецоперацію…Росія е*уча, фермера нам збирають гроші, щоб купити квадрики”.

Військові РФ з жахом слідкують за новинами про нові постачання іноземної зброї на потреби ЗСУ: “Пацани там у новинах читали: поляки Україні поставили чи 2 000, чи 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде, це жо*а”.