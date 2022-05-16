Російське військове керівництво відбирає раніше виплачені кошти пораненим військовослужбовцям. Солдати розповідають про випадки своїм рідним та радять товаришам не поспішати витрачати отримані компенсації.

Про це стало відомо із нового перехоплення СБУ.

“25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое”,– зазначив загарбник.

Росіян радить їй передати цю інформацію своєму знайомому “еб*ану”, який також отримав поранення в Україні та вже планує витратити ці гроші.

“Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум”, – порадив військовий РФ.

Виходить, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників – виплати за загибель, зазначають в СБУ.