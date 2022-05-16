Про це стало відомо із нового перехоплення СБУ.

“25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое”,– зазначив загарбник.

Росіян радить їй передати цю інформацію своєму знайомому “еб*ану”, який також отримав поранення в Україні та вже планує витратити ці гроші.

“Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум”, – порадив військовий РФ.

Виходить, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників – виплати за загибель, зазначають в СБУ.