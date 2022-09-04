Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

Це був організований гуманітарний вантаж. Він мав прибути до міста ще вчора. Повторна спроба довести необхідні місцевим мешканцям речі не дала результату.

“Рашисти просто розгорнули автомобілі з гумовим вантажем назад”, – повідомив він.

Російські військові аргументують тим, що Енергодар нібито нічого не потребує. Вони стверджують, що “у місцевих жителів є все і навіть більше”.

Всередині гуманітарного вантажу знаходяться памперси для дітей і лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Також планувалося завести харчові продукти для соціально незахищених категорій родин.

Для місцевих жителів було зібрано велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками. Для людей з певними захворюваннями регулярний прийом ліків є життєво необхідним.