Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.
Це був організований гуманітарний вантаж. Він мав прибути до міста ще вчора. Повторна спроба довести необхідні місцевим мешканцям речі не дала результату.
“Рашисти просто розгорнули автомобілі з гумовим вантажем назад”, – повідомив він.
Російські військові аргументують тим, що Енергодар нібито нічого не потребує. Вони стверджують, що “у місцевих жителів є все і навіть більше”.
Всередині гуманітарного вантажу знаходяться памперси для дітей і лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Також планувалося завести харчові продукти для соціально незахищених категорій родин.
Для місцевих жителів було зібрано велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками. Для людей з певними захворюваннями регулярний прийом ліків є життєво необхідним.
Також мешканцям везли близько тисячі кв.метрів спеціальної захисної тканини. Вона призначена для тимчасового ремонту вікон, які пошкодили після обстрілів.
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