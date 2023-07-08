Джерело: Military Media Center
“З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова”, – зазначено в повідомленні.
Також ворог посилює захист Кримських перешийків.
“У Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту”.
- Минулого місяця Росія звинуватила Україну в обстрілі британськими ракетами Storm Shadow мосту, який з’єднує окупований з 2014 року Крим із материковою Україною, а саме тимчасово окупованою частиною Херсонщини.
- У британській розвідці зауважили, що, попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російсько-українську війна не буде завершено, поки не буде деокуповано Крим.