Відомо, що російські окупанти готуються відбивати наступ українських захисників на території півострова, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.

Джерело: Military Media Center

“З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова”, – зазначено в повідомленні.

Також ворог посилює захист Кримських перешийків.

“У Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту”.