Так званий голова окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РБК.

“Ймовірно, наші [російські] війська будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку”, — сказав Стремоусов.

Також він зауважив, що нібито немає “масованого різкого наступу” і всі атаки Збройних сил України відбито.

Раніше британські розвідники зазначали, що втеча цивільного населення з Херсона та вивезення окупантами реліквій і пам’ятників свідчать про наміри російських загарбників прискорити свій вихід з Херсонської області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.