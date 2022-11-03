Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РБК.
“Ймовірно, наші [російські] війська будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку”, — сказав Стремоусов.
Також він зауважив, що нібито немає “масованого різкого наступу” і всі атаки Збройних сил України відбито.
Раніше британські розвідники зазначали, що втеча цивільного населення з Херсона та вивезення окупантами реліквій і пам’ятників свідчать про наміри російських загарбників прискорити свій вихід з Херсонської області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.