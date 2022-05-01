Російські війська інтенсивно обстріляли Харків з артилерії: під ударом район Салтівка

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворог зменшив інтенсивність обстрілів завдяки Збройним силам України. Вони продовжують звільняти населені пункти від окупації. Зокрема ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова.
Під час масованих обстрілів жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, попросили не виходити з укриття протягом дня навіть за відсутності повітряної тривоги. Мешканців закликали бути пильними. Внаслідок обстрілу Дергачівської громади постраждала одна людина.
Зазначимо, що за добу рятувальники ліквідували 15 пожеж, які виникли внаслідок обстрілів. Зокрема в Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
- Нагадаємо, у Миколаївській області внаслідок ранкової атаки було чути вибух. Одразу за ним в Одесі збили ворожий безпілотник.
- У Луганській області окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове. За населений пункт точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої.
- Також для нарощування темпів наступальної операції РФ все посилює ударний потенціал своїх військ. До кордону з Україною коментування ЗС РФ перекидає зняте зі зберігання озброєння та військову техніку.