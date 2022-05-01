Російські війська інтенсивно обстріляли Харків з артилерії: під ударом район Салтівка

За добу окупанти завдали три удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Зранку ворог обстрілював Дергачівську громаду та район Салтівки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог зменшив інтенсивність обстрілів завдяки Збройним силам України. Вони продовжують звільняти населені пункти від окупації. Зокрема ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова.

Під час масованих обстрілів жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, попросили не виходити з укриття протягом дня навіть за відсутності повітряної тривоги. Мешканців закликали бути пильними. Внаслідок обстрілу Дергачівської громади постраждала одна людина.