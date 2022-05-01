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Російські війська інтенсивно обстріляли Харків з артилерії: під ударом район Салтівка

За добу окупанти завдали три удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Зранку ворог обстрілював Дергачівську громаду та район Салтівки.

Неділя, 1 травня 2022, 13:38
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог зменшив інтенсивність обстрілів завдяки Збройним силам України. Вони продовжують звільняти населені пункти від окупації. Зокрема ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова.

Фото: Олег Синєгубов

Під час масованих обстрілів жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, попросили не виходити з укриття протягом дня навіть за відсутності повітряної тривоги. Мешканців закликали бути пильними. Внаслідок обстрілу Дергачівської громади постраждала одна людина.

Зазначимо, що за добу рятувальники ліквідували 15 пожеж, які виникли внаслідок обстрілів. Зокрема в Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Теги: артилерійські системи, артилерія, Війна в Україні, війна з Росією, російсько-українська війна, Харків, Харківська область

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