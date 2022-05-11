Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Системи української ППО спрацювали вдало, проте ворожа ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом, унаслідок чого він зазнав важких руйнувань.

Водночас у Запорізькій ОВА зазначають, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.