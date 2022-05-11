Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
Системи української ППО спрацювали вдало, проте ворожа ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом, унаслідок чого він зазнав важких руйнувань.
Водночас у Запорізькій ОВА зазначають, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
“Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань. За попередньою інформацією постраждалих немає. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.
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