Про це повідомляють #Букви.

За словами одного з місцевих мешканців, до міста вдерлася техніка окупантів з літерою “О” (згідно з маркуванням ворожих військ, це сили, що прибули з території Білорусі). Спочатку росіяни викрали мера Славутича, та пізніше відпустили виступити перед містянами. Очільник міста заявив, що ЗС РФ пошукають зброю, а потім покинуть територію, залишивши за собою блокпост.

Наразі російські військові ходять містом у групах по 2-є та перевіряють наявність зброї у місцевих та шукають тих, хто брав участь у захисті міста. Ба більше, вони погрожують ліквідовувати усіх, хто буде одягнений у військову форму.

Та українці проти “співпраці” з російськими військовими та продовжують мітингувати навіть попри спроби солдат ЗС РФ зірвати мітинг світло-шумовими гранатами й обстрілами. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого.