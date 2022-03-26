Російські окупаційні військові, які вдерлися на територію Славутича, почали зривати мирний проукраїнський мітинг, залякувати громадян та висувати свої вимоги. Українці продовжують спротив та женуть росіян "додому".

Про це повідомляють #Букви.

За словами одного з місцевих мешканців, до міста вдерлася техніка окупантів з літерою “О” (згідно з маркуванням ворожих військ, це сили, що прибули з території Білорусі). Спочатку росіяни викрали мера Славутича, та пізніше відпустили виступити перед містянами. Очільник міста заявив, що ЗС РФ пошукають зброю, а потім покинуть територію, залишивши за собою блокпост.

Місцевий житель повідомляє, що у Славутичі стоїть техніка окупантів з літерою "О". Наразі окупанти ходять містом у групах по 2-є та перевіряють наявність зброї у місцевих. За їх повідомленнями усі, хто буде одягнений у військову форму – будуть ліквідовані.#Славутич pic.twitter.com/ECGHuEpT2w — Букви (@Bykvu) March 26, 2022

Наразі російські військові ходять містом у групах по 2-є та перевіряють наявність зброї у місцевих та шукають тих, хто брав участь у захисті міста. Ба більше, вони погрожують ліквідовувати усіх, хто буде одягнений у військову форму.

Окупанти відкривають вогонь по мітингарях в Славутичі – відомо про одного пораненого.#Славутич pic.twitter.com/kRroKUjzQ2 — Букви (@Bykvu) March 26, 2022

Та українці проти “співпраці” з російськими військовими та продовжують мітингувати навіть попри спроби солдат ЗС РФ зірвати мітинг світло-шумовими гранатами й обстрілами. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого.