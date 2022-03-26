Командир полку "Азов" Денис Прокопенко, який зараз захищає Маріуполь, розповів, що насправді відбувається в оточеному російськими загарбниками місті.

Про це Денис Прокопенко розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, ситуація у Маріуполі надзвичайно важка, проте контрольована: бійці”Азову” не перестають спалювати ворожі танки та знищувати піхоту окупантів, яка з кожним днем втрачає силу.

“Противник постійно намагається залучити до бою нові резерви, але вони отримують по зубах від наших підрозділів”, – сказав Прокопенко.

Він додав, що окупанти не мають бажання просуватись вперед. Вони “холодні, голодні, голі та босі” масово здаються у полон.

Прокопенко додав, що всупереч переважаючим силам окупантів, “Азову” вдається проводити успішні операції та контратаки, а не сидіти у глухій обороні.

“Всіх окупантів, які намагаються зайняти дім чи вулицю ми вибиваємо. Маріуполь буде українським. Ми віримо, що рано чи пізно відбудеться деблокада. Успіх буде, однозначно. Ми вистоїмо”, – наголосив командир “Азову”.

Прокопенко розповів, що у Маріуполі “каміння на камінні не залишилось”, тому що противник використовує тактику “випаленої землі”, обстрілюючи місто зі всієї наявної техніки та ракет.

Як наслідок – у місті зруйновані лікарні, театр, об’єкти критичної інфраструктури. Зустріти на вулиці хоча б один цілий, не пошкоджений будинок – доволі важко. За словами Прокопенка, наразі Маріуполь можна порівняти з Дрезденом 1945 року.

Від таких дій окупантів перш за все страждають мирні мешканці. Командир “Азову” зазначив, що наразі навіть неможливо порахувати кількість загиблих людей, тому що їх тіла знаходяться під руїнами, які неможливо розібрати.

“За офіційними даними йдеться про майже 4000 осіб, але насправді оцінити реальні втрати дуже важко. Це діти, пенсіонери та багато інших людей, які, на жаль, загинули тут”, – додав боєць.

Денис Прокопенко зауважив, що Маріуполь потребує допомоги міжнародних гуманітарних місій, які допомогли б викрити воєнні злочини окупантів із РФ.

З початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, до Маріуполя не дійшов жоден гуманітарний конвой, адже противник все блокує задля того, щоб приховати свої злочини. Тому “Азов” намагається максимально донести у ЗМІ те, що відбувається у Маріуполі.

“Тут неможливо знаходиться цивільним. Люди не мають медикаментів, люди на вулицях непритомніють від голоду, тому що немає їжі. Люди знаходяться в укриттях, на які падають авіабомби, хоронячи людей заживо”, – розповів Прокопенко.

Люди, які намагаються виїхати з Маріуполя, часто попадають під обстріли. У них просто немає шансу вижити, адже залишитись у місті – це ризик опинитись під завалами від авіабомб, яких скидають по сотні за день.

“Маріуполь перетворився у велику руїну. Нічого не працює, все розграбовано, об’єкти критичної інфраструктури знищені”, – наголосив Прокопенко.

Проте, заявляє командир “Азову”, Маріуполь був, є та буде і місто обов’язково відбудують.

Але зараз ситуація практично безвихідна. Намагаючись покинути місто можна попасти під обстріл окупантів, а залишитись у Маріуполі – це сидіти бомбосховищі допоки не закінчаться продукти.

Окрім цього, через доволі “агресивний” клімат, багато місцевих мешканців хворіють, а лікуватись немає чим.

“На жаль, допомогти людям ніхто не може. Потрібно звертатись до міжнародних гуманітарних місій, тому що окупанти порушують всі правила війни”, – зазначив боєць.

Проте, додав командир “Азову”, вони не збираються залишати Маріуполь і будуть битись до останнього.

Наразі із міста евакуювалось близько 100 000 людей. Більшість з них встигли покинути Маріуполь до 1 березня, тобто до того, як місто повністю оточили. Всі, хто залишився, вимушені сидіти у сховищах, які також постійно обстрілюють російські окупанти.

За словами Дениса Прокопенка – це найжахливіше, що відбувається у Маріуполі, адже потім їм доводиться витягувати з-під завалів поранених та вбитих маріупольців, намагаючись поховати тіла десь.

“На драмтеатр скинули велику фугасну бомбу, завалило майже 800 людей. От кого вдалось дістати, того дістали. Всі інші залишились поховані живцем”, – розповів Прокопенко.

Він підтвердив також, що по місту лежать сотні трупів. Раніше людей намагались поховати, але зараз, коли окупанти зайшли у Маріуполь і ведуться вуличні бої – це практично неможливо.

Відповідаючи на питання, чому президент РФ Володимир Путін вирішив знищити російськомовне місто Маріуполь, Прокопенко наголосив, що це для глави Кремля принципове питання. З 2014 року, коли РФ окупувала частину Донецької області, саме Маріуполь став форпостом України та столицею області.

Водночас боєць не розуміє, чому саме таким чином Путін намагається завоювати Маріуполь та кому буде потрібно настільки зруйноване місто.

“Я не розумію його логіки. Тому що знаходитись у цьому зруйнованому місті буде важко будь-якій людині, чи то українцю, чи росіянину”, – додав командир “Азову”.

Розповідаючи про втрати росіян Прокопенко зазначив, що кожного дня “Азову” вдається знищувати і техніку противника, і самих окупантів. За день знищують до 50-ти загарбників.