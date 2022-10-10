Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Удари сталися по трьох громадах, серед яких  Нікопольська, Червоногригорівська та Мирівська.

У Нікополі внаслідок атаки пошкоджено 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Ще зазнали удару господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Без світла залишилися понад дві тисячі мешканців.

Фото: Валентин Резніченко

“Російські снаряди пошкодили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, магазини, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо обійшлося без постраждалих”, – зазначив Резніченко.

Також ворог вдарив “Ураганами” у Криворізькому районі по Зеленодольській громаді.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко