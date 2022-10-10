Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Удари сталися по трьох громадах, серед яких Нікопольська, Червоногригорівська та Мирівська.
У Нікополі внаслідок атаки пошкоджено 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Ще зазнали удару господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Без світла залишилися понад дві тисячі мешканців.
“Російські снаряди пошкодили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, магазини, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо обійшлося без постраждалих”, – зазначив Резніченко.
Також ворог вдарив “Ураганами” у Криворізькому районі по Зеленодольській громаді.
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