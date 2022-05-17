На окупованих територіях України зростає кількість російських колаборантів. Однак у них з загарбниками тривають міжособистісні владні конфлікти.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Запорізькій області зафіксували подібні конфлікти між окупантами та представниками, які співпрацюють з РФ. Один з колаборантів у Запоріжжі звинуватив призначеного Росією губернатора області. За його словами, він привласнив 10 тисяч рублів компенсації.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в так званому “ДНР” родичі тих, кого залучили на війну проти України, проводять масову акцію протесту проти мобілізації в Донецьку. Це свідчить про загальну відсутність планування мобілізації владою РФ на окупованих територіях. Незадоволення посилюється все очевиднішими російськими втратами, нерівними умовами забезпечення технікою та амуніцією військових.

У звіті зазначено, що захоплення Рубіжного в Донецькій області є відносно незначним. Ексміністр оборони так званого “ДНР”, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що скептично ставиться до зусиль Росії. За його словами, російський наступ на Донбасі провалився, оскільки загарбники так і не взяли жоден великий населений пункт. На його думку, російська армія не утримає Донбас до кінця літа.