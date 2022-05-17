Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У Запорізькій області зафіксували подібні конфлікти між окупантами та представниками, які співпрацюють з РФ. Один з колаборантів у Запоріжжі звинуватив призначеного Росією губернатора області. За його словами, він привласнив 10 тисяч рублів компенсації.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в так званому “ДНР” родичі тих, кого залучили на війну проти України, проводять масову акцію протесту проти мобілізації в Донецьку. Це свідчить про загальну відсутність планування мобілізації владою РФ на окупованих територіях. Незадоволення посилюється все очевиднішими російськими втратами, нерівними умовами забезпечення технікою та амуніцією військових.
У звіті зазначено, що захоплення Рубіжного в Донецькій області є відносно незначним. Ексміністр оборони так званого “ДНР”, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що скептично ставиться до зусиль Росії. За його словами, російський наступ на Донбасі провалився, оскільки загарбники так і не взяли жоден великий населений пункт. На його думку, російська армія не утримає Донбас до кінця літа.
- Нагадаємо, маріупольська окупаційна влада планує передати місто під командування “кадирівців”. Таке рішення, ймовірно, ухвалили через те, що Маріуполь “виявився занадто недружнім і націоналістичним”.
- У Росії тривають репресії у “кращих сталінських традиціях”, щоб знайти винних через невдачі на війні в Україні. Для цього Кремль звинувачує командирів окупаційних частин та з’єднань.
- На думку військових експертів, у російських збройних сил, ймовірно, закінчилися боєздатні резервісти, що змушує російське військове командування об’єднувати солдатів з багатьох різних елементів, серед них – приватні військові компанії та “ополчення-посередники”, у нібито регулярні армійські підрозділи та морську піхоту.