Згідно з даними української розвідки, попри протилежні заяви військового командування РФ, російські війська не полишають спроб захопити позиції для атаки та оточення Києва.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Попри заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу Російської Федерації щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Водночас з метою поповнення втрат особового складу, військові комісаріати на території Російської Федерації продовжують здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів “добровольців”, які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного “порядку” на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів – задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також беруть осіб зі знятою судимістю.

Окрім цього, ворог зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України.

Стало відомо, що підприємства російського оборонно-промислового комплексу, залучені до виробництва ракет, перевели на цілодобовий режим роботи. Це свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для Російської Федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.