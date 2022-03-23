Про це повідомила головна редакторка в IOD Ганна Мамонова.
За 20 хвилин на десяту вечора російські окупанти зателефонували журналістці Світлані Залізецькій і дали слухавку її батькові, якого викрали о сьомій ранку 23 березня з його власної квартири. 75-річному чоловіку після інсульту та його дружині не пояснили куди його везуть.
За зауваженням Мамонової, все це для того, аби змусити Залізецьку зупинити роботу сайту “Риа Мелитополь”.
За словами журналістки, її батька утримують у підвалі і не пояснюють своєї мети. Під час телефонної розмови з російськими військовими Залізецька порадили їм прямувати туди, “звідки вони прийшли”. Вона попросила батька не здаватись та пообіцяла розповісти про “звірства РФ всьому світу”.
Військові РФ, які окупували Мелітополь, не перший раз беруть у заручники члена родини журналіста.
21 березня вони спочатку викрали редакцію “Мелітопольських відомостей” – двох журналісток, шефредакторку та видавця, пізніше взяли у заручники дружину та доньку видавця.
Шістьох людей, пов’язаних з виданням, протримали у полоні понад шість годин. Потім відпустили, забравши телефони, комп’ютери, документи. А як наслідок викрадення, погроз і тиску – найстаріше видання Мелітополя, яке існувало 31 рік, зупинило роботу. Редакція зробила про це заяву.
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