Про це повідомляє мер міста Олешки Євген Рищук разом із Міністерством культури та інформаційної політики України.

Олександра Книгу вивезли у невідомому напрямку ще вранці. Мер міста додав, що окупанти викрадають все більше людей. Він попередив, що якщо й сам перестане виходити на зв’язок, то спецслужби області працюватимуть надалі.

“Все відпрацьовано, паніки у місті не буде”, — додали у повідомленні.

Викрадений депутат заснував один із найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – “Мельпомена Таврії”. Мінкульт закликав світову спільноту звернути увагу та докласти зусиль для його якнайшвидшого звільнення.

Зазначимо, що Олександр Книга є генеральним директором Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. Крім депутатської діяльності він очолює Євразійську театральну асоціацію. Також він є заслуженим діячем мистецтв, народним артистом і членом Національної спілки театральних діячів.