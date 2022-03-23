Про це повідомляє мер міста Олешки Євген Рищук разом із Міністерством культури та інформаційної політики України.
Олександра Книгу вивезли у невідомому напрямку ще вранці. Мер міста додав, що окупанти викрадають все більше людей. Він попередив, що якщо й сам перестане виходити на зв’язок, то спецслужби області працюватимуть надалі.
“Все відпрацьовано, паніки у місті не буде”, — додали у повідомленні.
Викрадений депутат заснував один із найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – “Мельпомена Таврії”. Мінкульт закликав світову спільноту звернути увагу та докласти зусиль для його якнайшвидшого звільнення.
- Нагадаємо, під Києвом під час бойових дій зник відомий журналіст та документаліст Макс Левін. Він перестав виходити на зв’язок ще 13 березня у Вишгородському районі.
- Також окупанти захопили п’ять журналістів у Мелітополі. Вони затримали працівників “Местных вестей” та вивезли у невідомому напрямку.
- У морському порту у Бердянську Запорізької області зникли п’ять кораблів. За словами очевидців, судна із кількома десятками тисяч тонн зерна відігнали російські буксири.