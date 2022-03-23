У Херсонській області викрали депутата обласної ради Олександра Книгу. Чиновник, який є головою Херсонського музично-драматичного театру, проживає в Олешках.

Про це повідомляє мер міста Олешки Євген Рищук разом із Міністерством культури та інформаційної політики України.

Олександра Книгу вивезли у невідомому напрямку ще вранці. Мер міста додав, що окупанти викрадають все більше людей. Він попередив, що якщо й сам перестане виходити на зв’язок, то спецслужби області працюватимуть надалі.

“Все відпрацьовано, паніки у місті не буде”, — додали у повідомленні.

Викрадений депутат заснував один із найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – “Мельпомена Таврії”. Мінкульт закликав світову спільноту звернути увагу та докласти зусиль для його якнайшвидшого звільнення.

Нагадаємо, під Києвом під час бойових дій зник відомий журналіст та документаліст Макс Левін. Він перестав виходити на зв’язок ще 13 березня у Вишгородському районі.

Також окупанти захопили п’ять журналістів у Мелітополі. Вони затримали працівників “Местных вестей” та вивезли у невідомому напрямку.

У морському порту у Бердянську Запорізької області зникли п’ять кораблів. За словами очевидців, судна із кількома десятками тисяч тонн зерна відігнали російські буксири.

Зазначимо, що Олександр Книга є генеральним директором Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. Крім депутатської діяльності він очолює Євразійську театральну асоціацію. Також він є заслуженим діячем мистецтв, народним артистом і членом Національної спілки театральних діячів.